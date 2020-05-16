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英國男女在公墓上演活春宮 議員批：令人作嘔的動物

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一對男女在公墓上演活春宮，遭地方議員撻伐。圖擷自The Sun
英國一對男女在公墓上演活春宮，遭地方議員撻伐。圖擷自The Sun

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，英國政府先前實施居家令，要求民眾不得任意外出，雖然英國首相強生近期表示自11日起會有條件解封，不過目前仍沒有取消居家令的規定。對此，英國社群網路上最近流傳著一張照片，一對男女公然在公墓上演活春宮，而此消息也令當地議員震怒，他怒批這對夫妻是令人作嘔的動物。

根據英國「太陽報」報導，英國一對男女公然在薩頓因阿什菲爾德（Sutton-in-Ashfield, Notts）的薩頓公墓上演活春宮，且離墓碑不到幾公尺的距離，該過程遭人拍下上傳至網路，引起網友熱烈討論，工黨議員安德森（Lee Anderson）表示「我沒想到這種污穢的場景會出現在家人和朋友遭埋葬的墓園內，正常情況下這已經夠糟糕了，我們看到的葬禮比平時還多，我以為人們會為此更加尊重」，安德森強調「必須找到並處理這些令人作嘔的動物」。

而另一位議會議員大衛（David Martin）也表示這是一種極不尊重的行為，他說「這完全是不適當的行為，這種行為是不尊重人的，這顯然是違反公共秩序罪」，不過該地區警方表示並未接獲相關通報，警方發言人表示「諾丁漢郡警察局鼓勵任何關心刑事犯罪的人通過正當渠道與我們聯繫，以便對此進行調查」。

英國 新冠肺炎 墓碑 性愛

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