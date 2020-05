差一題就能抱走3千萬！退休醫上益智節目 棄權嚇壞主持人

許多人的夢想是一夜致富,若財富意外降臨,你願意賭一把嗎?英國一名退休醫師日前參加電視益智節目「誰想成為百萬富翁」,他只剩最後一個關卡,就能抱走100萬英鎊(約新台幣3670萬元),但他果斷拒絕回答,讓主持人大吃一驚。

綜合外媒報導,英國一名坐輪椅的退休醫師安德魯(Andrew Townsley),12日參加電視節目「誰想成為百萬富翁」的問答,此節目的關卡是,只要連對14道問題能獲得50萬英鎊(約新台幣1839萬元),若接著可以答對第15道魔王題,可以拿走獎金100萬英鎊(約新台幣3670萬元),不過一旦第15題答錯,獎金只剩下6.4萬英鎊(約新台幣235萬元)。

安德魯已經連續答對前面14道問題,只差一題就成為節目開播以來第6位獲得最高獎金的參賽者,第15道題目為「在汽機車賽事史上,哪個賽事最早開始舉辦?」不料這題目考倒安德魯,他無法從四個選項中抉擇,最終選擇放棄作答,僅抱走50萬英鎊(約新台幣1839萬元)。

安德魯的決定讓主持人很驚訝,不少觀眾也說很可惜。安德魯表示,「我不知道答案,要是錯了會損失一大筆錢。都答到這裡了,亂猜實在太蠢」。

安德魯透露比賽當下,認為「曼島TT賽」是最早舉辦的賽事,但實在沒有把握,便決定放棄,然而第15道題目的答案正是曼島TT賽,安德魯也稱不後悔,因為答錯會領更少的獎金。