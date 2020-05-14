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差一題就能抱走3千萬！退休醫上益智節目 棄權嚇壞主持人

聯合新聞網 / 綜合報導
英國退休醫師安德魯參加益智節目，答到只剩最後一題魔王題卻選擇放棄作答。圖翻攝自Youtube「Who Wants To Be A Millionaire? 」
英國退休醫師安德魯參加益智節目，答到只剩最後一題魔王題卻選擇放棄作答。圖翻攝自Youtube「Who Wants To Be A Millionaire? 」

許多人的夢想是一夜致富，若財富意外降臨，你願意賭一把嗎？英國一名退休醫師日前參加電視益智節目「誰想成為百萬富翁」，他只剩最後一個關卡，就能抱走100萬英鎊（約新台幣3670萬元），但他果斷拒絕回答，讓主持人大吃一驚。

綜合外媒報導，英國一名坐輪椅的退休醫師安德魯（Andrew Townsley），12日參加電視節目「誰想成為百萬富翁」的問答，此節目的關卡是，只要連對14道問題能獲得50萬英鎊（約新台幣1839萬元），若接著可以答對第15道魔王題，可以拿走獎金100萬英鎊（約新台幣3670萬元），不過一旦第15題答錯，獎金只剩下6.4萬英鎊（約新台幣235萬元）。

安德魯已經連續答對前面14道問題，只差一題就成為節目開播以來第6位獲得最高獎金的參賽者，第15道題目為「在汽機車賽事史上，哪個賽事最早開始舉辦？」不料這題目考倒安德魯，他無法從四個選項中抉擇，最終選擇放棄作答，僅抱走50萬英鎊（約新台幣1839萬元）。

安德魯的決定讓主持人很驚訝，不少觀眾也說很可惜。安德魯表示，「我不知道答案，要是錯了會損失一大筆錢。都答到這裡了，亂猜實在太蠢」。

安德魯透露比賽當下，認為「曼島TT賽」是最早舉辦的賽事，但實在沒有把握，便決定放棄，然而第15道題目的答案正是曼島TT賽，安德魯也稱不後悔，因為答錯會領更少的獎金。

安德魯表示比賽當下，認為D選項「曼島TT賽」是最早舉辦的賽事，但沒有把握，然而正確答案正是D。圖翻攝自Youtube「Who Wants To Be A Millionaire? 」
安德魯表示比賽當下，認為D選項「曼島TT賽」是最早舉辦的賽事，但沒有把握，然而正確答案正是D。圖翻攝自Youtube「Who Wants To Be A Millionaire? 」

英國 醫師 富翁

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