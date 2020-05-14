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小學生防疫在家自學繪圖軟體神複製「鬼滅之刃」 父驕傲發文

聯合新聞網 / 綜合報導
日本有位小學生靠著YouTube自學3D繪圖軟體，畫出當紅動漫「鬼滅之刃」的場景。圖擷自twitter
日本有位小學生靠著YouTube自學3D繪圖軟體，畫出當紅動漫「鬼滅之刃」的場景。圖擷自twitter

新冠肺炎COVID-19）全球大流行，許多國家目前還是處於緊急戒備的狀態，學校和企業都暫停上班上課，避免擴大傳染風險。對此，日本有小學生趁著學校停課的時間，在家自學3D繪圖軟體Blender，並畫出當紅動漫「鬼滅之刃」當中的無限城場景，而該位小學生的父親也在個人推特發文分享此事，引來不少網友留言稱讚。

這位小學生的父親在推特發文，表示兒子趁著小學關閉的期間，在家觀看YouTube學習3D繪圖軟體Blender，並利用此軟體畫出了「鬼滅之刃」當中的無限城場景，只見這位小學生畫出的圖與動漫原作極為相似，空間裡的榻榻米、樓梯等景物與原畫相當一致，原PO相當敬佩兒子，表示自己也想畫一張圖，但背景要描繪出來相當困難，自己用3D繪圖反而使背景變得一團糟。

貼文一出後，引起網友熱議，許多人紛紛留言稱讚原PO兒子，表示「你兒子有無限的可能」、「小學生？如果可以做成這樣已經可以幫專業人士工作了」、「太有才了，反觀我到底在做什麼」、「作品質量也很棒，這是兒子自學成才」、「配色和光源用的棒極了」、「才能和年齡無關，這個作品再次提醒我這點」、「未來太有前途了」。

新冠肺炎 停課 COVID-19 漫畫

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