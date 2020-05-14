男子8年收集1.4萬個洋芋片包裝袋 世界最多紀錄藏感人故事

有些人有收集的興趣，可能是因為單純的喜好、習慣等原因，但英國一位男子收集的原因卻是為了紀念自己死去的妻子，他在2012年開始開始收集洋芋片的包裝袋，每個袋子都記錄了他與家人的美好回憶，但在開始收集的7個月後他的妻子去世，而收集洋芋片包裝袋成為他紀念妻子的方式。

根據英國「太陽報」報導，英國這位57歲的男子名叫加里（Gary Key），他從2012年開始收集洋芋片的包裝袋，現在他已經收集了14200個袋子，而這也是世界上最多的洋芋片包裝袋收藏，一開始加里只是捨不得將包裝袋丟到垃圾場，而漸漸地變成一種收集的習慣，他會在街道和公園撿拾，加里每週都會和家人收集100個袋子，並透過燒製、滾動的方式使包裝袋收縮成一顆顆小球。

不過，加里收藏的動機並不只是習慣，他的妻子安妮（Joanne）在2009年確診罹患晚期乳腺癌，並在他開始收集包裝袋後的7個月去世，在安妮去世時，加里發誓要繼續他的收藏愛好，並以此來紀念安妮，而他也表示這些袋子可以保存他和家人的回憶。