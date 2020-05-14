日男抱怨搬貨上車遭鄰居舉報 網一看秒懂：很像屍袋！

被人誤會是一件很尷尬的事。日本有網友在Twitter貼文指，他只是想搬個「汽車消音器（滅音器）」，卻被目擊的鄰居舉報，召來警察要將他逮捕。

只見圖中汽車消音器被重重的灰色膠紙包裝著，外觀看來竟與人形有八、九分相似。

不少網友看到圖片後，都認為報警是很正常的事，笑言那包裝「怎麼看都很像屍袋！」，甚至解釋指「屍體放橫後無法平躺，所以膝蓋曲了起來，感覺很真實」。

原PO則在隨後回應稱，其實自己長相兇惡，經常被人懷疑有犯罪意圖。另又補上一張划艇照片指，「照片中的我本來很享受划艇，但老婆卻說『看起來很像把屍體推入湖中』」。

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文章授權轉載自《香港01》