男子嫌鄰居開趴太吵憤而丟擲手榴彈 網驚「戰鬥民族日常！」

日前俄羅斯斯塔夫羅波爾邊疆區一個村莊，有民眾在家開派對，但由於聲音太大，引起隔壁鄰居不滿，男子一氣之下竟朝著對方庭院丟手榴彈，造成14人受傷，事後嫌犯馬上被送往當地警局調查。新聞一出有不少網友直呼這是「戰鬥民族日常」。

綜合外媒報導，事件發生在10日，有一戶民眾在家中庭院開派對，但疑似因為聲音太大，引起隔壁67歲鄰居不滿，於是朝著正在開派對的庭園丟擲手榴彈，當時有19人在現場，爆炸導致11人受傷並送醫治療，其中3人重傷，目前嫌疑犯已被拘留，據了解他曾因非法販售武器和謀殺威脅被逮補。

事件曝光後有網友將新聞轉發到PTT，對此網友們紛紛留言表示「戰鬥民族日常……」、「太狂了吧」、「台中輸了」、「俄羅斯的便利商店都買得到手榴彈」、「不是丟石頭抗議，是丟手榴彈啊」、「是不是太邊緣了沒有被鄰居邀請？」、「這很俄羅斯」、「戰鬥民族吵架手榴彈是基本配備嗎？」。