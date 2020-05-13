天花板一直有嗡嗡聲 一打開裡頭竟藏10萬隻蜜蜂

美國喬治亞州一名男子購買了一間中古屋，入住後他時常聽到蜜蜂「嗡嗡嗡」的聲音但卻不以為意，直到某天他在院子除草時發現了一大群蜜蜂，於是請專業人員來移除蜂巢，但沒想到這才發現家中天花板內竟住了10萬隻蜜蜂。

根據「CNN」報導，喬治亞州一名男子蒙哥馬利（George Montgomery）在2018年11月時購買了一間中古屋，而在他入住時就知道家中有蜜蜂的存在，也時常聽見蜜蜂「嗡嗡」的聲音，但他卻認為蜜蜂不會造成威脅，於是不以為意。

直到今年春天他在院子除草時，看到一群蜜蜂蜂擁不斷的飛出，讓他不堪其擾，於是才下定決心要把蜂巢清除。本月11日蒙哥馬利通知了除蟲公司到家中處理，他們先用紅外線熱像儀，發現蜂巢的位置在天花板中，之後再用「客製化的蜜蜂吸塵器」，吸滿了3箱，一共27公斤，除蟲公司估計總共多達10萬隻蜜蜂。

事後被吸出的蜜蜂們被除蟲公司安置到他們所飼養的蜂巢中，而他們也將蜜蜂所產出的蜂蜜倒在院子中，為附近的蜜蜂創造了「自助餐」。蒙哥馬利則表示，很高興擺脫了蜜蜂的困擾，甚至還意外的得到了許多蜂蜜。