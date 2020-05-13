超自然還是遭活埋？棺材下葬前死者突揮手 影片瘋傳網友嚇呆

印尼馬納多日前發生一起令人毛骨悚然的離奇事件，在一場喪禮中棺材已經被放入墓穴準備埋葬，但沒想到從棺材上的小窗卻清楚看到一隻手揮了一下，輕輕的撫摸了玻璃窗。影片一出有人認為棺材中的人遭到活埋，但也有人覺得那只是老鼠，不過有科學家解釋，這可能是「屍僵」（rigor mortis）導致的現象。

根據「太陽報」報導，事件發生在5日馬納多的一場葬禮上，悲痛的家屬們正聚集在一旁哭泣，而牧師誦念著祈禱的經文，但這時影片畫面轉到墓穴中，從棺材上的小玻璃窗卻拍攝到一隻輪廓清晰的手，像是在揮手般，輕輕地撫摸玻璃窗。但當時葬禮正進行到一半，並沒有人注意到這件事。

影片曝光後在社群媒體上瘋傳，震驚了許多人，有網友表示「是的，他揮手了，也許他還活著，並試圖尋找出路」，卻也有人認為「可能只是老鼠」，儘管如此還是有許多人對此感到害怕，並提出超自然說法。

有科學家解釋，人類的屍體可能會因為「屍僵」而移動，也就是指動物死亡後，產生肌肉僵硬攣縮的現象。2019年《今日醫學新聞》一項研究中，澳洲洛坎普頓中央昆士蘭大學的研究人員在研究屍體分解過程時發現，在沒有任何外力的輔助之下，人類遺體仍會因「屍僵」自行改變姿勢，這個發現對於法醫科學具有著重要意義。