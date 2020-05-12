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36歲用1.9萬元創業 日本50歲美魔女豪宅震驚網友：狗也活得比我好
十八廿二，是女人的花樣年華，也常聽到人說「女人過三十就開始貶值」，事實又是否如此呢？
日本一位50歲美魔女近日成為網路上的熱門話題，除了擁有凍齡美貌，她的傳奇逆襲人生也令人十分佩服，可愛純真的舉動也俘虜不少網友！
這位50歲美魔女叫松田裕美，原本是全職家庭主婦，育有3名子女。她36歲時用僅有的7萬円（約新臺幣19,000元）儲蓄創業，之後更跟丈夫離婚。她當主婦時喜歡做手工包包，便將興趣變成自己的事業，現時除了包包外，還延伸至紙繩等材料的批發生意，年賺超過7億円（約臺幣1.9億）。
她接受日本節目《マツコ会議》訪問時，表示自己現時單身，並感嘆自己仍有追求者，但全都盯上自己的錢，讓她感到十分傷心。松田女士還表示自己花了1億円（約臺幣2700萬）於千葉縣茂原市建了房子，以當地的房價來說，可算是大豪宅了。節目特地前往採訪，發覺除了是奢華豪宅外，連狗狗飲水專用的花園也超過3500呎，而且家裡還有滑梯。
節目播出後，松田社長馬上成為網友熱議，不少網友對她的傳奇人生感震驚，表示「我活得連狗都不如」、「玩滑梯那幕瞬間減齡30歲」、「請跟我交往」。
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文章授權轉載自《香港01》
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