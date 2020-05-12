牛牛用電線桿撓屁股害800戶停電 Po出道歉變網紅牛

天時暑熱，一旦遇上停電將會非常麻煩，英國共800戶的居民日前就遇上突如其來的停電，罪魁禍首竟是一隻公牛！該隻公牛原來因屁股痕癢，自行以電線桿當作「不求人」，不料撞倒變電箱，累到附近3個鎮的居民停電。主人事後代牛牛發文道歉，居民不但沒有生氣，更紛紛讚好並關注這隻抓癢牛牛動態，令牠意外成為「社區紅牛」。

根據BBC報導，現時4歲的公牛Ron一向居於英國查珀爾頓（Chapelton）的東肖頓希爾農場（East Shawtonhill Farm），並不時於草地自由行走曬太陽。早前主人萊頓（Hazel Laughton）的丈夫帶同食物餵牠時，便發現農場旁的一個變電箱被撞倒在地上，「那天早上6時，我們起床時看到一台大型發電機放置在路上，並連接到電線桿上，已覺得有點奇怪」，後來他們才意識到「真兇」是Ron。

萊頓說，她和丈夫後來仔細想，才想到Ron或因屁股痕，利用電線桿作為「不求人」抓癢，沒料意外撞到了掛於桿上的變電箱，導致區內大停電。她指，事發當日早上，Ron還是一副優哉游哉的樣子，似乎不知自己已闖下大禍，而她亦很驚訝Ron能避開1.1萬伏特的變電箱並絲毫無損。

為了修理電線桿，維修工人只好通宵工作，於凌晨花了足足6小時才能讓共800戶居民恢復供電，幸好沒有帶來嚴重不便。萊頓事後代Ron於居民群組發文，直指Ron因「屁屁痕」而撞倒了變電箱，笑指「牠很高興今天還活着，我們正考慮為牠改名叫『Sparky』」。帖文引來居民注意，眾人不但沒怪責Ron，還紛紛留言關注牠，變成牠的粉絲。

不少居民都關心Ron之後能否自行「抓癢」，萊頓則表示連維修工人也對Ron的「破壞」感驚訝，「他們看過不少牛撞電線桿，但是從來沒有見過像牠這樣的公牛把變電箱從電線桿上摔下來」，故決定將於農場內建立小圍欄，防止牠撞到其他供電設備，笑言「牠將失去『不求人』了」。

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文章授權轉載自《香港01》