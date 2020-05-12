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難忍42度高溫一日洗澡逾10次 泰國女子疑中暑半夜猝死

香港01 / 撰文：李福源
法醫初步判斷女事主很可能因中暑而引致脫水亡。圖擷自泰國世界日報
法醫初步判斷女事主很可能因中暑而引致脫水亡。圖擷自泰國世界日報

泰國華富里府（Lopburi）周日（10日）氣溫高達攝氏42度，當地一名年約35歲的女子難忍酷熱，在一日內洗澡逾10次，豈料周一（11日）上午被發現在睡房猝死；法醫初步判斷女事主是因為中暑失救亡，惟確實原因仍有待調查。

警方當日上午接報趕到，在寓所1樓的睡房內發現女死者，她當時穿著短袖衫及短褲，倒臥在床邊地板上，身上無明顯傷痕，警方推斷她已死亡至少6至7個小時，而死亡時間大概是凌晨2至3點。

女死者的58歲母親極度傷心，她表示，愛女除了有過敏性鼻炎外，身體一直很健康，但由於當日氣溫高達攝氏42度，女兒一直抱怨太熱，覺得很難忍受，以致在一日內不斷洗澡至少10次，直到睡前還看到她入浴室。

懷疑因中暑引致脫水

翌日上午女事主沒有如常早起，其母以為女兒放假在睡覺，因此沒有將她吵醒，直至透過窗口見到女兒睡房內的風扇一直在開著，但她卻「怎麼都叫不醒」，於是撬開房門，才驚覺女兒已經了無氣息。

法醫事後指出，由於天氣酷熱且潮濕，女死者很可能因中暑引致脫水，然後休克倒地，但半夜時分無被及時發現及獲得施救，終導致發生悲劇。

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文章授權轉載自《香港01》

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