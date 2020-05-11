泰國老翁牙痛發燒 牙醫檢查嚇呆：拉出12條白蛆

看到都噁心！泰國一名70多歲老翁日前發高燒和牙齦腫痛，被送到醫院檢查，想不到牙醫竟在他的牙齦上發現一個大洞，更在裡面拉出12條白蛆，非常驚人，連牙醫都當場嚇壞了，估計老翁長年臥病在床，並張口睡覺導致蟲蠅有機可乘在老翁口內築巢。

該名牙醫阿薩瓦（Thanatnon Rong Assava）在自己facebook發文，表示去年8月曾經親自到該名老翁家中，教導家屬如何幫老翁刷牙，但近日老翁的親戚傳了一張照片給他，發現老翁牙齦腫大，但由於老翁不能說話，沒有表達不適。

阿薩瓦於是再到老翁家中應診，發現老翁4顆門牙搖晃，上顎腫脹，甚至發高燒到39.3度，家屬表示，他們曾在老翁嘴內發現一隻蛆蟲，當下很快就把蛆蟲抓出來清掉。阿薩瓦未能找出發燒原因，判斷老翁可能要做手術，所以決定叫救護車將老翁送到醫院檢查。

為老翁麻醉之後，牙醫在他的牙齦上發現一個很深的大洞，最初先從洞內拉出一隻白蛆，之後愈拉愈多，最終總共拉出了12條白蛆，由於他們不確定已把全部蛆蟲拉出，在觀察後決定先把老翁牙齦的洞縫起來。

阿薩瓦坦言，這種可能只在課本或講堂上看過，沒想到真的碰到了，「我當場愣了3秒」，他也提醒不要讓臥床病人張開嘴睡覺，因為蛆蟲可能會趁虛而入。

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文章授權轉載自《香港01》