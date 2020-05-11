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下場悽慘！母酷熱難眠打開門 3歲子竟遭野豹潛入叼走
印度班加羅爾（Bangalore）3歲男童赫曼特（C Hemanth），上周五（8日）晚與母親高麗（Mangala Gowri）在屋子內睡覺，突然被一隻潛入的野豹叼走，家人其後在附近樹叢找到他已被噬咬至只剩下一半的遺體。當局現正展開調查，並相信是因為天氣太熱，男童家人打開睡覺而被野豹有機可乘。
高麗是在上周二（5日）與兒子赫曼特一起前往位於鄉郊的祖屋，至上周五（8日）晚，由於天氣炎熱，家人決定打開大門睡覺，而赫曼特就與母親睡在靠近大門位置，懷疑野豹就在凌晨時分經大門潛入屋，叼走赫曼特。
至清晨5時，高麗才發現兒子失蹤，先在屋內四處尋找，未有發現，於是通知家人。赫曼特的父親錢德皮（Chandrappa）馬上召集村民協助搜索，終在距離屋子300米外的叢林中發現赫曼特被啃剩半截的遺體。
當局指出，根據赫曼特身上的齒痕，判斷他是被野豹咬死，而該隻猛獸應該是來自班加羅爾市郊的水塘；由於殺人野豹極有可能再度襲擊人類，當局決定在案發屋子附近4個不同地點設置獸籠，希望將其捕捉。
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文章授權轉載自《香港01》
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