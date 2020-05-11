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杜拜女子花1800多元網購AirPods 網看照片傻眼：這是吹風機？
許多民眾都開始使用藍牙耳機，輕便、快速連接是消費者購買的主要原因，而AirPods則是不少蘋果用戶會選擇的一款藍牙耳機。有位杜拜女子近期花了大約72美元（新台幣約1849元）網購一款藍牙耳機，而該款藍牙耳機號稱是AirPods，不過當網友看到實體照後卻傻眼，直呼這根本是一款吹風機，不是藍牙耳機。
根據「New York Post」、「India TV」報導，有位杜拜女網友在亞馬遜（Amazon）網站上購買了一款只要72美元（新台幣約1849元）的AirPods，而正版的AirPods價格整整高出該商品3倍以上，雖然女子知道商品一定是假貨，但仍抱著嘗試的心態下了訂單，沒想到商品一到貨後，讓她看傻眼。
她在推特分享了商品照片，只見這款號稱AirPods的耳機，大小跟一個人的頭差不多大，根本是巨大版本的AirPods，而女子也在貼文寫道「天啊，這真是巨大」，對此許多網友也紛紛回覆，「這是吹風機吧」、「妳拿到進階版本的」、「它們真的可以用嗎」、「它們可以聽音樂嗎，還是只是裝飾品」、「至少不會搞丟」、「把它拿去動物園，大象可以用」。
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