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澳洲海灘驚見鯊魚攻擊 衝浪客猛擊2拳冒險逃脫
從事海上活動時一定要留意海域的狀況，以免遇到不速之客攻擊，想逃脫都有一定難度。有位澳洲男子8日在海邊瞭望台捕捉到一段驚悚影片，有一位衝浪客在海邊遇到鯊魚襲擊，過程中衝浪客的腳被鯊魚咬住，所幸他揮動拳頭向鯊魚猛擊2次幸運逃脫，而當地居民見狀也下水拯救這位衝浪客，不過整段畫面還是讓人捏了一把冷汗。
根據「NDTV」報導，澳洲男子布拉德（Graham Blade）8日在世界著名的衝浪勝地貝爾斯海灘（Bells Beach）附近的瞭望台上捕捉到一驚悚畫面，23歲的法國籍衝浪客納卡斯（Dylan Nacass）當時正在海上衝浪，不巧遇到鯊魚襲擊，鯊魚咬住他的腳，納卡斯見狀立刻向鯊魚出拳，他說「我揮了一次拳，牠一直咬著我的腿，打了兩次後，牠走了」，而納卡斯也急忙大喊，向附近的人求助。
當地人馬特（Matt Sedunary）見狀立刻下水幫助納卡斯脫困，他事後表示自己跟朋友一開始聽到他尖叫以為是開玩笑，但後來發現情況不妙，立刻伸出援手搶救，而後兩人上岸後，納卡斯右腳出現穿刺傷，不過歷經這次劫難後，他仍表示「只要我的腿沒事，我馬上就要回去衝浪。」
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