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警察樹林中抓人一度追丟 嫌犯「突放響屁」暴露行蹤

聯合新聞網 / 綜合報導
諾丁罕警方循著犯人不小心放出的響屁，成功逮捕。示意圖非新聞當事者。圖取自ingimage
諾丁罕警方循著犯人不小心放出的響屁，成功逮捕。示意圖非新聞當事者。圖取自ingimage

英國諾丁罕（Nottinghamshire）警方日前追捕犯人時差點追丟，沒想到犯人竟按耐不住放出一聲相當響亮的屁，警方遍循聲追捕，最終順利逮到犯人。這件事被警方分享到臉書上，逗的民眾哈哈大笑。

英國BBC 7日報導警方的逮捕過程，原先警方在追捕時，因犯人躲進哈沃斯（Harworth）附近的林地，讓警方難以追蹤其位置，加上當時天色很黑，差點追丟。但此時犯人卻放出一聲響屁，導致行蹤暴露而被逮捕。

當地警方事後在臉書分享，負責追捕的芬頓（Fenton）警官表示，他當時已經追到沒有力氣了，「但顯然犯人還有一些力氣。我聽到他放屁便跟著聲音到灌木叢找。」貼文中雖未表示犯人因何事被通緝，只知目前已被送到曼斯菲爾德（Mansfield）拘留。

貼文一出，許多網友在下方回應，甚至有人用GIF動圖表達自己的心情，「誰說警察沒有幽默感的」、「我的天！這太令人難忘了」、「找到犯人了」、「警察很敏銳呢」。

警察 英國

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