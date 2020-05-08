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彩券T恤擋下「致命爆炸碎片」 幸運男大難不死刮中60萬

聯合新聞網 / 綜合報導
布雷齊納8年前體被彩券公司所出的T恤救了一命，現在又刮中該公司的60萬大獎。 圖／翻擇自twitter@NE_Lottery
布雷齊納8年前體被彩券公司所出的T恤救了一命，現在又刮中該公司的60萬大獎。 圖／翻擇自twitter@NE_Lottery

樂透幾乎是每個人的夢想之一，幸運得主能被稱為天選之人也不為過，但有人能比布雷齊納更幸運嗎？來自美國的布雷齊納（Jimmy Brezina）在4月時成為內布拉斯加州的刮刮樂中獎人，獲得2萬美金（約台幣60萬），他在領獎感言提到：「8年前曾被內布拉斯加州彩券所出的T恤救了一命！」

2012年10月，布雷齊納在Lincoln machine shop擔任製作模具的工人，當時身旁的蓄水器突然爆炸，這個爆炸聲據說隔著六條街都能聽到，可見威力非常巨大。這場災難讓他的上半身慘遭塑膠管碎片刺傷，當場血流如注，布雷齊納回憶：「浴室就像屠宰場一樣，我一開始甚至不知道這麼嚴重！」

待護理人員趕到現場時，直接拿起剪刀剪開他的衣物，才發現有一塊1.5英吋（近4公分）的碎片差點刺中他的重要器官，而這個致命碎片就卡在內布拉斯加州彩券的T恤圖案中！布雷齊納感激地說，「這件舊T恤救了我一命。」

聽完他的經歷後，不禁令人感到奇妙，8年前的爆炸似乎與現今中獎有著不可分割的緣分。當彩券公司知道這件事情後，便又額外送他2件T恤，希望能夠繼續帶給他好運。

彩券 樂透 刮刮樂

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