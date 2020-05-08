大叔織140件旅遊名勝毛衣 構圖100%融入景點 腼腆自拍爆紅
近年生活中盛行一個詞語：儀式感——有對象的逢年過節都要準備個禮物、每個紀念日都要慶祝一下才算圓滿。沒有對象的，一個人也要過得精緻、餐桌上放瓶新摘的鮮花，每天為自己準備一頓營養均衡的早餐來喚醒一天的活力。
等等等等！生活往往要過得有儀式感，才會感覺更加充實，而有儀式感的人，往往對生活的滿意度更高。
在美國有一位叫Sam Barsky的大叔，以他獨特的「儀式感」在網絡上備受關注。他超喜歡織毛衣。他織的毛衣有何特別之處，竟然能在網上引起轟動？
Sam毛衣上的構圖與他拍攝的旅遊景點都是相關的，與背景高度融合，配上大叔燦爛得來不失腼腆的笑容，瞬間有種萌萌的反差治愈感。
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72.) My second New York skyline sweater. Taken from the Hudson River in 2017. Available as a T-shirt from Picture This Clothing. #sambarsky #sambarskysweaters #sambarskyknitter #knit #knitting #art #sweater #imakemyclothes #imakemyownclothes #handmadewardrobe #memadewardrobe #newyork #newyorkcity #ny #nyc #newyorkskyline #nyskyline #newyorkcityskyline #nycskyline #hudsonriver #hudson #skyscraper #skyscrapers #skyline
早年因為身體原因，Sam從護理學校退學。1999年時他開始接觸編織，並嘗試編織自己的第一件溫暖牌。一開始一竅不通的他，只能按照圖書館借來的書上寫的方法嘗試。
一次偶然的相遇，他認識了當地一家毛衣店的老闆，好心的老闆見他興趣濃厚，於是便教了他一些編織方法。熱愛旅遊的Sam於是織出了他的第一批毛衣：山川、廊橋、高樓大廈。
一開始他只是單純地想穿了自己織的毛衣到處拍攝，後來採用技術的不斷進步，他開始織出更多元化的圖案。
一天他突然想到：「如果能和背景融合在一起就好了。」於是就出現了如今的「景點打卡毛衣」，並形成了他獨有的一種藝術形式，甚至還在眾多畫廊和美國幻想藝術博物館（ American Visionary Arts Museum）中都曾邀請他合作。
他與妻子Deborah感情非常要好，幾乎所有的風景照裡都有兩人相擁的畫面。
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11.) My first of two Venice sweaters. Made it a long time ago, got a picture wearing it there during my visit to Venice last year. It’s been almost a year since I was in Venice. #sambarsky #sambarskysweaters #sambarskyknitter #knit #knitting #knitter #art #artist #sweater #imakemyclothes #handknit #venice #venetian #venetianhotel #veniceitaly #venezia #italy #canal #canals #venicecanal #venicecanals
有人好奇：「你織的是毛衣那夏天怎麼辦？」
簡單！Sam還研究出了夏天穿毛衣的新姿勢：短袖毛衣！
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21.) This is my second Tower Bridge sweater. I made it because I had originally wanted the sky on my first one to have variegated yarn like that, but couldn't find any back then. #sambarsky #sambarskysweaters #sambarskyknitter #knit #knitting #art #sweater #imakemyclothes #imakemyownclothes #handmadewardrobe #memadewardrobe #towerbridge #towerbridgelondon #london #tower #bridge #londonbridge #england #unitedkingdom #thames #thamesriver #toweroflondon
Sam如今一織就是20年，而他的毛衣數量也多達140多件。曾經有很多人在網上想要買他的毛衣，但是Sam表示他的毛衣都是不賣的，因為自己只是因為愛好而做這些，並不想成為「人工毛衣廠」。
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文章授權轉載自《香港01》
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