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養豬男中1億彩卷被上百位村民上門討錢 嚇到1個月不敢返家

聯合新聞網 / 綜合報導
阮國泰4年前中了彩券，獲得1億多元的獎金，但村民得知此事後卻到他家來討錢。圖擷自Youtube
阮國泰4年前中了彩券，獲得1億多元的獎金，但村民得知此事後卻到他家來討錢。圖擷自Youtube

頭獎是不少人心中的夢想，但若是被人得知頭獎得主身份，恐會引來不必要的麻煩。一位越南養豬戶在2016年意外獲得920億越南盾（新台幣約1.18億元）的高額獎金，不過這件事被附近村民得知後，每天都有上百人到他家門前討錢，他在當時害怕地不敢在家睡覺，不過如今情況已改善，而這位彩券得主的近況也曝光。

根據「vietnambiz」報導，這位彩券得主名叫阮國泰（Nguyen Quoc Thai），他原本是一個養豬戶，與家人在市場販賣生豬，但2016年10月他卻意外中了彩券，獲得1.18億的獎金，剛中獎時阮國泰為全省當地貧困地區做慈善活動，金額超過20越南盾（新台幣約25萬元），但每天仍有300至500人到他家門口討錢，阮國泰無奈之下不得不請警察到家門巡邏。

阮國泰表示那時他整整一個月不敢回家，出門也必須戴著口罩，害怕被黑幫認出來，而他也只能給孩子錢叫他們乖乖待在家中，不過當他再次回到家中，來討錢的人只剩下幾十個，他也終於能放心待在家中。

阮國泰表示自己後來在自家附近買了一塊地，並建造20到30間棟房子，將其出租，這些建築和傢俱總共花費他40億越南盾（新台幣約509萬元），現在銀行利息加上房屋租金的總月入為1億越南盾(新台幣12.7萬元)，而他也說自己平常只待在家中照顧花園、養一些動物，因此每月只會花費利息的金額。

阮國泰表示自己中獎前的體重是68公斤，現在則是79公斤，他的孩子開了一間商店，而自己每天仍在家做一樣的工作養豬、養魚、照顧樹木，他表示自己已習慣這樣的生活，不會因為中獎就改變自己的生活。

越南 彩券 頭獎

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