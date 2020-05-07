外國大媽怕超市貨品有病毒 放浴缸浸肥皂水當消毒

新冠肺炎（COVID-19）病毒隨時依附物件長達數天，不少人回家後都會做足消毒程序。外國女子「EvieLancaster」早前在Twitter貼文表示，其母收到Tesco超市送來的貨品之後，竟將所有食品連包裝紙一同浸泡在肥皂水內消毒，引來網友熱烈討論。

照片可見大袋蔬果如花椰菜、蕃茄、蘋果等，以及冷藏類食物如凍肉與乳酪，全部都浸泡在浴缸的肥皂水中，僅餘旁邊的桶裝冰淇淋沒有「濕身」。

EvieLancaster在貼文中指，「你們會做甚麼預防措施來應付全球大流行的疫情？我媽媽會把在Tesco超市買來的東西都拿去浸泡泡浴。」不少網友留言調侃原PO母親的消毒做法，指「如果浸的是熱水，那現在已經是一大缸熱湯了！」，但也有網友表示身同感受，她媽媽曾試過用熨斗把紙鈔消毒。

有網友表示身同感受，因為她母親曾試過用熨斗消毒紙鈔。（Twitter帳號「EvieLancaster」圖片）

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文章授權轉載自《香港01》