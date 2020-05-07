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讓切片蛋糕變完整八吋的秘訣 網友淚：邊緣人也能慶生
現在大多是小家庭，或者有些人隻身在外獨居，想要慶祝生日，但買一個生日蛋糕很貴又吃不完怎麼辦？日本網友分享一個撇步，用「障眼法」把一片蛋糕變成一個完整八吋蛋糕。
日本網友在推特分享把蛋糕「視覺變大」的秘訣，他表示如果沒錢的話，利用鏡子就能將一個切片蛋糕復原成一個完整蛋糕。
只要準備一個多重摺疊鏡，將切片蛋糕擺在前方，把鏡子攤開，就能讓蛋糕形成一個圓，營造出一個完整蛋糕的假象。他最後還為蛋糕插上蠟燭，看起來就更誘人。
這篇貼文近15萬人按讚，超過2.8萬人轉發，很多人覺得這樣的心理安慰也太悲催。還有網友進一步發揮創意，將單片披薩也用鏡子變成完整一個；還有人在鏡子前擺上撲克牌和麻將，營造多人遊玩的假象。
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