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野外放生老鼠下秒就被猛禽吃掉 六歲兒崩潰

聯合新聞網 / 綜合報導
老鼠一放生就被吃掉，讓爸爸傻眼。圖擷自twitter
老鼠一放生就被吃掉，讓爸爸傻眼。圖擷自twitter

美國明尼蘇達州一名父親在家中捕到一隻老鼠，但由於不想殺生，於是帶著6歲兒子一起到野外放生，但沒想到老鼠才剛放出去，天空中就突然飛來一隻猛禽將老鼠吃掉，讓他看傻了眼，也讓兒子非常傷心。

明尼亞波利斯市（Minneapolis）一名父親海登（John Hayden）日前用捕鼠器捕捉到一隻老鼠，雖然兒子希望可以飼養，但他卻表示應該讓老鼠回到大自然牠會比較快樂，於是帶著兒子到空曠的空地放生老鼠。

影片中顯示，老鼠才剛放出去沒多久，天外就飛來一隻猛禽將老鼠叼走，目睹殘忍的畫面讓海登不禁發出驚呼，他的兒子也因為受到驚嚇放聲大哭，而海登則趕緊解釋猛禽需要覓食才能存活。

影片自1日曝光後短短五天內就吸引326萬人觀看，有網友建議不該在那麼空曠的地方放生，另外也有網友分享「我們把毛毛蟲飼養成蝴蝶，我兒子很高興將他們釋放回大自然，但第二天早上，我們醒來時卻發現一場大屠殺，顯然，蝴蝶在晚上睡覺，但卻被不睡覺的蜥蜴給吃了」。

老鼠 放生

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