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偷給酒和手機與男囚發生性關係 26歲性感女獄警被捕

聯合新聞網 / 綜合報導
26歲女獄警和男囚發生性關係被捕。圖擷自Facebook
26歲女獄警和男囚發生性關係被捕。圖擷自Facebook

日前美國佛雷斯諾郡（Fresno County）監獄傳出醜聞，一名26歲外表性感的女獄警被指控與囚犯發生性關係，不僅如此她還曾私自帶酒、並且準備了一支手機意圖要給對方，最後因為種種違規行為被警方逮捕。

綜合外媒報導，居住在勒穆爾市（Lemoore）的26歲女獄警岡薩雷斯（Tina Gonzalez），自從2016年9月開始在當地監獄擔任獄警，然而2019年12月初卻被人舉報與一名男囚犯發生性關係。

警長發言人博蒂（Tony Botti）表示，當局在接到報案後立即展開調查，過程中還發現岡薩雷斯曾私自帶酒進監獄，不僅如此，她還帶了一支手機給對方使用，在經監獄的工作人員搜查後在囚犯房中找到該手機。

事件曝光後，岡薩雷斯已於2019年12月底辭職，她已於本月1日被關押在佛雷斯諾郡監獄中，保釋金為美元21,000（約新台幣62萬元）。

監獄 醜聞

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