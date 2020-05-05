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孩子吵著要筆電 日本媽媽用牛皮紙高質感還原超震驚

香港01 / 抹茶仔
日本有位媽媽的子女吵著要一台筆電，結果她靈機一動，用牛皮紙製作了超高質感的筆電。圖／Twitter
日本有位媽媽的子女吵著要一台筆電，結果她靈機一動，用牛皮紙製作了超高質感的筆電。圖／Twitter

小時候，相信不少人都喜歡模仿大人們對著電腦敲打鍵盤，扮打字的「躂躂」聲總會帶給我們莫名的成就感。

近日日本有位媽媽的子女吵著要一台筆電，結果她靈機一動，用牛皮紙製作了超高質感的筆電，逼真程度嚇倒不少網友！

連筆電的內部都神還原。圖／Twitter
連筆電的內部都神還原。圖／Twitter

這位媽媽於推特（Twitter）中PO文表示，家中4歲的孩子吵著要她製作一台真的電腦，結果她就用牛皮紙神還原一台筆電，逼真程度令不少網友大為震驚，留言表示「裝上Window就能用了」、「新款草莓電腦」、「鍵盤也太強了吧」。

就連鍵盤上的字母也做的相當逼真。圖／Twitter
就連鍵盤上的字母也做的相當逼真。圖／Twitter

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文章授權轉載自《香港01》

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