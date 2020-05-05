小孩曝光？女童見金正恩喊爸爸 真相讓網友笑翻

北韓領導人金正恩與妻子李雪主育有3名小孩，不過從未公布名字、生日、長相，令外界對他們感到十分好奇。近日有名日本女童在電視新聞上看見了金正恩，沒想到下秒竟脫口喊出「爸爸」，讓一旁的親生父親哭笑不得地說「才不是爸爸啦！」

推特用戶「yonaguni_color」貼出一段影片，只見電視上出現金正恩的報導，小女孩見狀興奮地揮手打招呼，隨後還指著畫面喊出爸爸，讓親生父親趕緊糾正「不是爸爸」，童言童語的模樣笑翻數十萬名網友。事後原PO無奈表示，「只要看到戴著眼鏡的胖子，小孩就會以為是爸爸」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「老實說長的還真有點像，難怪小孩會認錯」、「好好笑長得很像」、「偉大的領導人好」、「金正恩什麼時候有日本小孩了」、「那孩子是下一任的接班人選嗎哈哈」。