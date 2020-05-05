業者推4度C冰鎮口罩 炎熱高溫中仍能涼爽一夏

日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情仍嚴峻，但逐漸上升的氣溫卻讓民眾愈來愈戴不住口罩。因此，日本山形縣有紡織業者就開發出一款「冰鎮口罩」，透過自動販賣機內的低溫來讓布口罩保持涼爽。目前於當地2個行政區的自動販賣機販售，估計一天可賣出500份口罩。

根據《朝日新聞》報導，位在日本東北地區的山形縣，擁有獨特的「冰鎮文化」，過去也曾推出冰鎮系列的拉麵及洗髮精。當地的紡織業者「ニットワイズ」為因應即將到來的炎炎夏日，推出一款冰鎮口罩。透過24小時的自動販賣機來販售，一份冰鎮的布口罩要價690日圓（約新台幣190元），同時也販賣5個一組300日圓（約新台幣80元）替換用的過濾紗布。

該自動販賣機原是用來販售沁涼的罐裝飲料，機器內保持著4度以下的低溫，因此能讓口罩同時也保有涼爽的溫度。業者販賣的口罩有各式各樣不同的花色，像是格紋、碎花、千鳥紋，也有素色的口罩能讓民眾挑選。

該企業的董事後藤克幸表示，公司原本是以製造毛衣為主，受到新冠肺炎的疫情影響，造成訂單減少，從今年3月開始協同相關業者，開始製造口罩。他也說到，希望透過新興產品的開發，讓民眾能在緊張的疫情中多點樂趣。業者也期盼，能夠藉著山形縣特有的冰鎮文化，為冰鎮口罩作宣傳。目前日本的疫情尚未緩和，首相安倍晉三亦延長國內的「緊急事態宣言」，防止疫情再度擴大。