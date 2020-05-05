醫護人員抬「肺炎屍袋」大跳抬棺舞 放上抖音引網友眾怒

非洲迦納的「黑人抬棺舞」紅遍全世界，成為許多網友模仿和惡搞的素材，而抖音上一則醫護人員跟著「抬棺」的影片卻引發軒然大波。網友們痛批拿屍體和新冠肺炎來製造幽默「非常愚蠢」，而該抖音帳號也因為大量負評而關閉。

該影片在3月底有網友在社群網站推特上轉發後引起大量關注。影片中，六名男女身穿醫護人員衣服，在看似醫院的場景中，抬著狀似屍袋的東西，跟著音樂強烈的節奏大跳「抬棺舞」，屍袋的腳邊還貼著「covid-19」。雖然影片只有短短10秒左右，但歡樂的氣氛和醫院場景形成強烈對比。在全球因疫情死亡人數超過25萬的當下，這樣戲謔的拍攝手法可能因此引起許多網友的不滿情緒。

原本發布這支影片的抖音帳號@JoedMarieLaboyDes目前已經關閉，但有網友指出，該醫師來自波多黎各聖胡安的一間醫院。且帳號裡還有許多在醫院裡跳舞的影片，應是一名在醫院工作的長期創作者。

該推特上的發文已經有4500個轉推和13200個讚，有網友說「我在醫療體系20年，從沒看過這麼不專業和不尊重人的行為，這是真的嗎？」、「人們因為這個疾病而死，一點也不好笑」、「真噁心」；也有人認為「抖音上的影片原本就是這種風格」、「醫護人員在生理和心理上也都需要休息，不可能總是嚴肅認真面對每件事」、「大部分醫院現場並不會這樣」。