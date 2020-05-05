74歲婆婆40年喝15萬罐可樂 聲稱能醫百病

炎炎夏日，不少人都喜歡以一罐冰涼的可樂消暑解渴，一口氣把可樂喝下去，感覺超爽。最近，韓國YouTube頻道「우와한 비디오 X SBS 세상에 이런일이」訪問了一名74歲的婆婆，她於40年間飲15萬罐可樂，更稱有「特別的管理方法」令可樂變成「能醫百病」的良藥？！

40年飲15萬罐可樂

這名74歲的韓國婆婆，由34歲開始每日平均飲10罐可樂，40年間共喝超過15萬罐，即3.75萬升。假設一罐可樂是700韓圜（約17塊台幣），她一生花在可樂的錢，已經超過1億零5百萬韓圜（約250萬台幣）。

婆婆是一名十分稱職的可樂代言人，住在這條村子的人，無人不知道她是「可樂迷」。一名住在婆婆附近的鄰居指，「她一有空就會向我『推銷』可樂。她不吃飯也可以，但是不喝可樂就不可以！」到底，婆婆為甚麼會突然開始飲這麼多可樂？

婆婆表示，「可樂，對我來說就是止痛藥。」、「一喝下去，身體裡面所有痛也會消失。」婆婆的鄰居表示，「她就算不吃飯，也一定要喝可樂。」婆婆表示，最初會喝可樂的原因，是因為心中有所不快。40年前，她跟丈夫分離，兒子更因交通意外而去世。經歷這些事後，她就像瘋了一樣，晚上到山裡跑、到馬路走。實在覺得不能再這樣下去時，她就會喝可樂，一解心中不快。

特別管理法令可樂變良藥？

一般人都喜歡喝冰涼的可樂，但婆婆卻不一樣。她有一套「特別的管理法」，更指令可樂變成能醫百病的良藥！

婆婆最享受的，是喝完可樂之後的嗝氣，認為能將身體內所有不適都吐出來。而婆婆獨特的「可樂管理法」，就是令可樂保持在室溫，例如將可樂放到被子裡。她表示，只有室溫的可樂才能嗝出更多氣來。她的可樂都放在櫃子，不放在冰箱。

身體狀況如何？

喝了40年可樂，到底婆婆的身體狀況如何？製作組帶了婆婆去做身體檢查，發現她除了胃、腸、十二指腸等消化系統出現潰瘍的情況之外，並沒有甚麼大礙。醫生表示，只要吃藥就能完全康復，吩咐婆婆這段時間要喝少一點可樂。

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文章授權轉載自《香港01》