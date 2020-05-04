居民驚見老虎閒晃 武裝警到場傻眼：只是雕塑品

英國肯特郡近期有民眾驚見老虎出現在鄉村，情急之下打電話報警，警方派出10位武裝員警搜尋，結果到場發現這隻老虎只是一個雕塑品，而創作出該雕塑品的藝術家已高齡85歲，她表示過去也曾有小狗被老虎雕塑嚇到，但警方如此大陣仗出動也令她相當震驚。

根據英國「每日郵報」報導，肯特郡一處村莊的居民2日看見一隻年輕老虎出現，緊急報警請求警方抓捕，而警方為此派出了10名武裝人員和一架直升機搜索，但到達現場後發現這隻老虎僅是一個雕塑品，而創作該雕塑品的藝術家朱麗葉（Juliet Simpson）事後表示自己被大陣仗的警員嚇壞了。

她說「我的兒子鄧肯（Duncan）打電話過來，說往我家方向的山上有10個武裝警察，那時我看到上面的直升機，然後想著『天阿』，之後我走到街上看到警方已經在那，我就上前說你想聽這隻老虎的介紹嗎？」而朱麗葉也表示警方知道實情後非常喜歡這個雕塑，覺得它相當逼真。

朱麗葉也補充說到過去曾有小狗被雕塑嚇到，但她有在雕塑上方寫道這是一隻老虎，而該趣事事後也被朱麗葉的孫女分享到網路上，有人質疑或許是警方聽錯報案，不然就是目擊者沒有離老虎太近，才沒有注意到它其實是一個雕塑。