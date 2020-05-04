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百年鬧鬼獨棟屋免費贈送 前住戶透露90歲曾祖母靈魂遊蕩在內

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一家房地產公司最近表示如果有人願意將路易斯安那州的一棟房屋搬離，便願意將該棟房屋免費贈與。圖擷自Daily News
美國一家房地產公司最近表示如果有人願意將路易斯安那州的一棟房屋搬離，便願意將該棟房屋免費贈與。圖擷自Daily News

許多老房子價格低廉，不少民眾會考慮購買，但除了要前往看屋外，也要記得向房仲詢問房屋歷史背景，以免買到有問題的房子。美國一家房地產公司最近表示如果有人願意將路易斯安那州的一棟房屋搬離，便願意將該棟房屋免費贈與，不過該獨棟房屋前房客卻表示房子出現鬧鬼現象，就連前屋主的家屬也透露自己90歲曾祖母的靈魂在屋內遊蕩，時常會聽見廚房出現怪聲，但卻沒有人在內。

根據英國「每日郵報」報導，美國這家房地產公司的共同所有人希薇亞（Sylvia McLain）在3月時在臉書貼出這棟房屋的照片，她表示這棟房子建於1920年代末至1930年代初，自從房產公司買下土地發展後，過去6個月以來都沒有人使用，而公司盡可能將開發成本集中在保存土地的樹木，因此不會在上面蓋新房，希薇亞公司也決定將這棟房屋贈予願意將其搬離土地並對其修復的人。

貼文一出後，有數百位民眾表示有意願購屋，不過當地居民、前房客和前住戶都透露該棟房子出現鬧鬼的跡象，一位名叫吉普賽（Gypsy Dawn）的網友表示自己是該棟房子遺棄前的最後一位房客，她說「該棟房子是天堂，但如果你不喜歡與靈魂交流，那麼祂們大聲說話的聲音，也會令人感到不安」。

這棟房子的前住戶表示自己去世的90歲曾祖母（圖中）靈魂一直在房內遊蕩。圖擷自Daily News
這棟房子的前住戶表示自己去世的90歲曾祖母（圖中）靈魂一直在房內遊蕩。圖擷自Daily News

而該棟房屋的前住戶道恩（Dawn Vallot DeClout）則向媒體透露，她說自己的家人在1860年買下房子周圍的土地，她與家人直到1980年代前都一直住在該棟房子內，而在此期間自己曾祖母阿黛爾（Adele）的靈魂一直在房內遊蕩，她表示阿黛爾在1967年以90歲的高齡去世，但家人認為她的靈魂一直在家中，道恩表示「當我們在爐子上放東西時，我們經常聽到她在晃動鍋子的聲音」、「你可以聽到有人撿起鍋蓋，但廚房裡沒人」。

而對於這些鬧鬼傳聞，希薇亞表示自己曾經聽過，並認為它們只是可愛的故事，事後她也證實該棟房子目前已經有人同意將它遷離，房子將會被分成四部分，然後在大約一周內搬遷。

房地產 房客 修復 靈異

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