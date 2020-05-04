黑人抬棺老闆高喊「待在家否則跟我們跳舞」 網笑翻：比譚德塞還懂

「黑人抬棺」近日熱爆中港台網絡，幾位西裝筆挺的黑人，合力抬起一副棺木，在勁歌下充滿默契熱舞的短片，成為網民瘋傳素材，更令白手興家創立殯儀生意的班傑明（Benjamin Aidoo）再次爆紅。緊貼時事的他近日更新facebook封面圖片，以搞鬼方式提醒粉絲們做好防疫，出post不足一日，已獲逾萬個讚好。

曾於2007年憑抬着棺材跳舞一炮而紅，並創立殯儀生意的加納人班傑明（Benjamin Aidoo），近日再因抬棺片段被網民配上舞曲《Astronomia》瘋傳而成為網絡紅人。他沒有放過與網民互動和宣傳機會，昨日更新facebook封面圖片，以充滿個人特色的「黑色幽默」提醒全球粉絲做好防疫。

班傑明更新的封面照中，他與幾位抬棺同伴同樣以黑色西裝打扮登場，與爆紅片段不同的是，眾人緊貼時事，在新冠肺炎疫情下都戴起綠色外科口罩，而相片旁邊則有標語寫道：「STAY AT HOME OR DANCE WITH US（留在家中，或跟我們一起跳舞）」。

班傑明亦不怕長氣，於帖文中再次提醒網民：「Remember to stay at home! Or u will dance with us!（記得留在家，不然你將會跟我們一同跳舞）」，表示如不留在家中，就可能成為躺在棺材內的那一人了，令人一看即會心微笑，瞬間明白留家抗疫的重要。

帖文上載不足一日，班傑明的「黑色幽默」已獲逾萬名網民讚好，紛紛留言稱讚「比起跟你們一起跳舞，確實待在家比較好」、「我不想被抬」、「用這方法號召大家自律蠻有趣的」、「超有說服力」。甚至有網民指，班傑明號召力超強，「比譚德塞還懂防疫」、「你才是防疫大使」。

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文章授權轉載自《香港01》