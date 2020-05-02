誤把咖啡壺當酒精機 男將滾燙咖啡灑手上痛到跳腳
疫情當下，注重衛生是首要防疫關鍵。很多店家都會擺放噴灑酒精的機器，供顧客消毒。一名男子入店錯把咖啡壺當消毒機，不僅沒清潔到還害自己險被燙傷。
外媒報導，一名男子走進巴西南部巴拿那州的某間雜貨店，他入店後直接走向櫃台，想要使用裝有酒精或消毒液的機器清潔手部。
男子按了一下鐵瓶上方想押出消毒液，未料那並不是消毒機而是裝有咖啡的熱水壺，滾燙的咖啡滴在手上，他當下疼痛地奮力甩手，接著四下張望有沒有人看到，接著扶著額頭摸摸鼻子離開現場。
新冠疫情爆發後，相關衛生單位頻繁呼籲民眾要注重清潔手部，最好的方式莫過於用肥皂勤洗手，若不方便時可用酒精或消毒液清潔。
巴西新冠疫情仍相當嚴峻，死亡人數急速攀升，截至4月30日死亡個案累計5901例，超越中國官方記錄的4637例，成為全球第9高，累積確診個案超過8.5萬。
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