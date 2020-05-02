影／怒轟台人「汙名化打拋肉」 泰網紅氣炸：加番茄就是死罪！

世界各地的美食文化百百種，除了各有特色之外，也都有著各自的禁忌，其中最廣為人知的莫過於夏威夷披薩了。披薩上面加上鳳梨可是讓義大利人嗤之以鼻，甚至曾表示就算全世界的食物只剩下夏威夷披薩，他們寧願餓死也不願苟活。同理，如果世界上只剩下珍珠蚵仔煎、珍珠炒飯……相信台灣人也不能接受啊！

最近來自泰國的華人網紅Alizabeth 娘娘在臉書發難，以泰國人的身分，敬告所有賣打拋肉的業者，「怎麼可以用九層塔加上番茄去炒」！他嚴正表示若是用九層塔去炒就應該叫做九層塔炒肉，打拋肉就是要用「打拋葉」去炒，這樣做根本是糟蹋，氣得說「這是在開什麼國際玩笑」。他也澄清本身並不討厭番茄，但是「打拋肉加上番茄就是死罪」！

娘娘在短短40秒的影片中呼籲大眾別再汙名化打拋肉，也讓網友發現原來打拋肉裡加番茄竟然會激怒泰國人，紛紛留言表示驚訝到不行：「對不起，我上次加了番茄跟九層塔」、「驚！以為九層塔和番茄是標準配備！」、「我吃到的都是有蕃茄跟九層塔」、「我有死罪加一等，今天才做番茄＋九層塔打拋肉，肉還換雞胸肉」。

也有不少網友開始對珍珠奶茶被惡搞一事感到釋懷，「看到台灣惡搞了這麼多國家的傳統料理，我對於波霸奶茶燉飯也就釋懷了」、「在日本看到珍珠披薩時一樣的表情」、「我懂，就像台灣人看到日本做出珍珠魯肉飯拳頭會硬」。