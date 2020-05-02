英男修建鐵道「返家不用爬坡」 花18年完工讓房子增值百萬

隨著年齡增長，關節逐漸退化，不少人會在購屋時考慮增加一些機關或電梯，減少爬樓梯的次數，使行走活動更方便。英國一位55歲工程師擔心年紀大後無法爬樓梯，於是花費18年時間，為山坡上的住家修建鐵路，而該鐵路完工後只需花費7分鐘就可抵達住家，房產經紀人估計該房子因此增值了3萬英鎊（新台幣約112萬元）。

根據英國「太陽報」報導，這位工程師名叫艾倫（Allan Pyne），他與50歲的妻子一起住在道利什（Dawlish）一處山坡上50英尺高（約15公尺）的別墅，而艾倫為了讓自己和妻子年老後不必在爬坡返家，於是決定修建一條返家的鐵路通道，在歷經18年的努力、花費了1.5萬英鎊（新台幣約56萬元）後，終於完成了這條返家鐵路。

艾倫在高處設置了電動絞盤機，拉著一台拖車沿著鐵軌往上，而他與妻子坐上推車返家只需花費7分鐘，艾倫表示「這是我的HS2微版本，是我通往天堂的階梯，令我滿意的是，我自己完成了95％的工作」，而房產經紀人表示該房屋也因此增值了3萬英鎊（新台幣約112萬元）。