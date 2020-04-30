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突有全裸正妹亂入！男主播在家開直播 糗變偷情鐵證

聯合新聞網 / 綜合報導
主播梅洛在家開直播，不料卻因一個穿幫鏡頭被抓包出軌。 圖擷自YouTube
主播梅洛在家開直播，不料卻因一個穿幫鏡頭被抓包出軌。 圖擷自YouTube

新冠肺炎肆虐全球，西班牙政府日前下禁足令防止疫情擴大，而型男主播梅洛（Alfonso Merlos）也響應政府居家避疫政策在家開直播，不料直播途中背景卻有名一絲不掛的辣妹亂入，讓梅洛意外被正宮抓包偷吃。

綜合外電報導，梅洛在居家避疫期間參加YouTube頻道「Estado de Alarma」直播節目，正當梅洛談論時事到一半時，不料背後卻有一名全裸的長髮辣妹亂入，雖然穿幫鏡頭僅短短幾秒鐘，卻早已被網友們截圖。起初鄉民們以為該女子是梅洛的明星女友羅培茲（Marta López），不料網友定睛一看才發現女主角是27歲的女記者里瓦斯（Alexia Rivas）。

東窗事發後梅洛立刻出面澄清，表示早已和羅培茲分手，他還發聲明指出自己在感情上或許處理得不好，但絕無傷害他人之意。不料正宮羅培茲卻出面打臉梅洛，她指出當時兩人尚未分手，梅洛帶里瓦斯回家儼然就是劈腿，羅培茲更痛批梅洛「可恥」。

此外有網友質疑，現在正值西班牙防疫隔離期間，女記者里瓦斯突然出現在梅洛家中，是否違反政府嚴格的封城政策。

梅洛原本的正牌女友羅培茲。 圖擷自羅培茲IG
梅洛原本的正牌女友羅培茲。 圖擷自羅培茲IG
女記者里瓦斯。 圖擷自里瓦斯IG
女記者里瓦斯。 圖擷自里瓦斯IG

西班牙 新冠肺炎 主播 全裸 正妹

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