教授居家視訊教學中 身後女兒突爆「不雅字眼」嚇壞她
受疫情影響，世界各地許多學校都改由線上教學，然而，這種新的教學模式卻常常遇到許多突發狀況。美國中東部肯塔基州一名教授日前在使用Zoom進行遠距教學的過程中，突然被女兒爆出的「不雅字眼」打斷，讓她不禁笑出聲來。
這名教授名為布列塔妮・沃森（Brittany Worthen），她在進行視訊教學的途中，在她身後的三歲女兒薇柳（Willow）突然大喊，「我挖了一顆鼻屎！」
布列塔妮聞言大笑，並且問學生們，「你們有聽到她說什麼嗎？她說她挖了一顆鼻屎！」接著她回頭一看，「哇，薇柳，你還真的挖了！」
「我本來還以為她在看哪部迪士尼電影，結果她就突然跳出來大叫，」她在受訪時表示，「我當時在全班學生面前，真的是糗爆了。不過還好我班上都是女生，而且她們也都很喜歡薇柳。這件事也沒那麼嚴重啦，只是很好笑而已。」
在疫情緊張的當頭，在家工作的風潮逐漸改變了家長們和孩子之間的關係，對於布列塔妮來說也成為了獨特的育兒經驗。布列塔妮的課堂上都是以教育為未來志向的學生，這件事也成為她用來機會教育的題材，教育學生們如何在課堂上隨機應變。
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