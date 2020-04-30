泰可愛！虎斑貓違反宵禁 被警察逮捕「抱警處理」

泰國從3月26日起進入緊急狀態，4月3日開始實施的宵禁，當地民眾在晚間22:00至凌晨4:00不許隨意外出。而泰國有一位警察為了嚴格執行禁令，展現鐵面無私的精神，「逮捕」了一隻宵禁時間還在路上閒晃的虎斑貓。

泰國警察將宵禁時間還在路上閒晃的貓咪抓回警局。圖擷自 Tcnn network

這名泰國警察不但將貓咪帶回警局，更讓人哭笑不得的是，警察還煞有介事的在貓咪胸前掛上牌子，上面明白寫著罪刑「我在晚上10點後的宵禁時間出門」，並拍下犯人被捕後的「罪犯大頭照」。

這組照片源自泰國區域新聞網，被網友PO上Twitter後爆紅，獲得41萬個愛心與14萬次轉發，此文也被廣泛轉貼到PTT等各大社群媒體，引起高度討論。

這隻「嫌犯貓」高傲不屑的表情令網友紛紛激動表示，「好可愛」、「這貓咪配合度也太高了」、「這貓是演技派」、「有貓違反宵禁令！馬上抱緊處理>///<」，還有網友發揮創意玩起諧音梗，「好可愛喔逮就捕（日文，意指「沒問題」）」。