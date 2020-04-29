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被醉鄰用球棒痛毆兩小時後活埋 女子挖洞逃出生天

聯合新聞網 / 綜合報導
婦女被喝醉的鄰居毆打到臉上又黑又腫還遭活埋。圖擷自鏡報
婦女被喝醉的鄰居毆打到臉上又黑又腫還遭活埋。圖擷自鏡報

烏克蘭一名57歲婦人日前家中被兩名喝醉的鄰居闖入，並被對方用棒球棍瘋狂毆打兩個小時，之後再把她拖去墓園活埋，事後婦人用盡最後的力氣挖了洞口爬到家中就昏厥，直到隔天才被妹妹發現並且送醫，整起事件造成婦人鼻子、下巴骨折、多處瘀傷還腦震盪。

根據「鏡報」28日報導，事件發生在烏克蘭中部的瑪麗安斯基（Maryanske），兩名男子強行闖入鄰居妮娜·魯德琴科（Nina Rudchenko）家中，再用棒球棍毆打、折磨她兩個小時，直到妮娜昏厥把她拖到附近墓園後往她臉上潑水，等到她清醒再逼迫她自己挖一個墳墓，更命令她躺在裡面。

妮娜事後回想並對當地媒體表示，「我躺在墳墓下面，他們開始埋葬我，我用手摀住臉，試圖保留一些空氣，而他們笑著談論謀殺我全家的計劃」，之後妮娜等到嫌犯以為自己死亡並離開現場後，奮力從墓中挖出一條通道爬回家中，接著就失去意識，直到隔天才被妹妹發現倒臥在地上。

妮娜妹妹表示，「妮娜的臉上布滿了瘀傷和鮮血，又黑又腫，我幾乎認不出她」。妮娜被緊急送醫後，外科醫生克里姆楚克（Oleksandr Klymchuk）提到，「該名婦女被診斷出腦震盪，下巴和鼻子骨折，頭部和身體上還有許多嚴重的瘀傷」。

事後警方對案件展開調查並提出刑事訴訟，逮補一對年紀分別為30歲和27歲的兄弟，兩人在審問期間稱自己是因為喝醉才會犯下大錯，而警方發言人表示「嫌疑犯還可能被指控綁架，我們正在調查情況」，據了解兩人涉嫌謀殺未遂，最高可能面臨10年有期徒刑。

烏克蘭 骨折 刑事訴訟 綁架

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