印度絕招「鎖住」違規外出者 網民大讚：簡單且實用

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，印度本月14日宣布將「封城」措施延至5月3日，但當地仍然有許多年輕人不遵守規定；泰米爾納德邦（Tamil Nadu）警方為懲罰違令上街的民眾，上周五（24日）找人假扮確診患者躺在救護車上，然後將違規者鎖入內與之共處，不少人大讚「這方法簡單又實用」。

網上片段顯示，幾名沒有戴口罩的青年坐電單車違規外出，駛至蒂魯普市（Tiruppur）一個路口遭警方截查；隨後有警員打開救護車門，車上有身穿藍色保護衣的「確診患者」，違規青年逐被一拖進去，他們極力反抗不果，被鎖在車內慌忙戴上口罩，竭力與「患者」保持距離，又不斷嘗試爬車窗逃出去。

最後「患者」起身解釋稱，自己並沒有受到病毒感染，這樣做只是為了讓公眾明白不要違反禁令，惟各人驚魂甫定，情緒久久未能平復。

警方事後表示，有關片段是為了提高民眾對疫情的警覺，藉此呼籲各人留在家中，如要外出必須戴口罩。網民大讚當局的做法充滿創意，「笑死了，記憶深刻，估計他們不敢再出來」、「那位病人的演技簡直滿分」、「這招簡單且實用，很佩服警方的想法」。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在4月14日宣布，3月25日開始實施的「封城」措施延續到5月3日，規定除必要工作外，民眾不能踏出家門一步。截至周一（27日），印度累計有28,380宗確診個案，共886人不治。

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文章授權轉載自《香港01》