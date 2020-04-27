印度男爆買25噸洋蔥喬裝成送貨員 闖關封城失敗被隔離

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）上月24日宣佈全國封城，而後在本月14日時又宣佈延長至下月3日，該封城令也讓許多印度人民不知所措。近期，印度一位男子為了逃出孟買佯裝成送貨員，購買了25噸的洋蔥，並租了一台貨車，一路躲過檢查，但最後仍被安拉阿巴德警方逮捕，警方表示目前該位男子已被要求隔離。

根據「hindustantimes」報導，這位男子名叫潘迪（Prem Murti Pandey），他是孟買機場的工作人員，他在孟買度過了第一階段的封城令，但因為14日時封城令再度延長，他居住的地方人口擁擠，潘迪害怕會增加染疫的風險，因此決定逃回他的家鄉安拉阿巴德，不過封鎖期間火車和巴士都停止行駛，航班也已經停飛，潘迪只好另覓途徑。

他發現政府並未關閉水果、蔬菜的運送通道，因此決定偽裝成送貨員逃離孟買，潘迪於17日租用一輛小型貨車，並用每公斤9.10盧比（新台幣約3.5元）購買了25.5公噸的洋蔥，準備前往安拉阿巴德，潘迪一路暢通無阻，終於在23日抵達，他立刻前往批發市場處理這些貨物，但卻沒有人願意購買。

無奈之下，潘迪只能將洋蔥放在自己的村莊，並在事後被警方逮捕，警方事後表示已經請醫療隊對他進行檢驗，也要求他在家中進行隔離，而潘迪仍然顧慮著那些洋蔥，他表示希望洋蔥還是能賣出好價錢。