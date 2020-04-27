狗狗出任務 化身最萌啤酒外送員暴紅

新冠病毒疫情爆發至今，紐約州亨廷頓鎮的兩隻狗成為全鎮的明星，狗的主人是鎮上一家小型啤酒釀酒廠的業主，居民在居家避疫期間不能出門，而釀酒廠又被界定為需要開門的重要行業，因此兩隻狗承擔了送酒上門的服務，也為居民帶來歡樂。

長島亨廷頓鎮「六港釀造公司」(Six Harbors Brewing Company)的業主休維特夫婦(Mark and Karen Heuwetter)說，疫情爆發後，酒廠屬於重要部門，但如何經營成為問題，酒廠既無零售點，也無送貨服務，因此對於繼續營業還是關門猶豫不定。

丈夫維特說，酒廠的經營是在兩隻狗的幫助下得以繼續。他的妻子則說，居民見到兩隻狗送酒上門，臉都掛滿笑容。她說，除了家人，人們現在不接觸外人，但狗將不同的人連結起來，同時也遵守了保持社交距離的要求，使酒廠和消費者都感到舒心。

休威特夫婦希望狗送啤酒的獨特而有趣的經營模式繼續下去，但也承認目前是他們的困難時刻。妻子說，現在的啤酒銷售遠不如過去，丈夫估計下跌了60%到70%，他們把其他家人叫來幫忙，包括裝罐、送貨和接聽電話。

休威特夫婦表示，酒廠的新經營模式幫助他們支付帳單，也給被困在家裡的居民帶來歡聲笑語。