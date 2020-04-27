快訊

直播／我今又0確診 總累積仍維持429例、290人解除隔離

「天朝蓮花」裡踢球？ 中國建築奇觀與民族野望

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狗狗出任務 化身最萌啤酒外送員暴紅

世界日報 / 編譯孫梁／綜合26日電

新冠病毒疫情爆發至今，紐約州亨廷頓鎮的兩隻狗成為全鎮的明星，狗的主人是鎮上一家小型啤酒釀酒廠的業主，居民在居家避疫期間不能出門，而釀酒廠又被界定為需要開門的重要行業，因此兩隻狗承擔了送酒上門的服務，也為居民帶來歡樂。

長島亨廷頓鎮「六港釀造公司」(Six Harbors Brewing Company)的業主休維特夫婦(Mark and Karen Heuwetter)說，疫情爆發後，酒廠屬於重要部門，但如何經營成為問題，酒廠既無零售點，也無送貨服務，因此對於繼續營業還是關門猶豫不定。

丈夫維特說，酒廠的經營是在兩隻狗的幫助下得以繼續。他的妻子則說，居民見到兩隻狗送酒上門，臉都掛滿笑容。她說，除了家人，人們現在不接觸外人，但狗將不同的人連結起來，同時也遵守了保持社交距離的要求，使酒廠和消費者都感到舒心。

休威特夫婦希望狗送啤酒的獨特而有趣的經營模式繼續下去，但也承認目前是他們的困難時刻。妻子說，現在的啤酒銷售遠不如過去，丈夫估計下跌了60%到70%，他們把其他家人叫來幫忙，包括裝罐、送貨和接聽電話。

休威特夫婦表示，酒廠的新經營模式幫助他們支付帳單，也給被困在家裡的居民帶來歡聲笑語。

疫情 社交距離 紐約

延伸閱讀

「德國啤酒」消失中？從啤酒節到小酒廠崩潰的「瘟疫海嘯」

還在刷卡叫外送？網曝慘痛經歷：被取消不退費、餐點歸外送員

海尼根零酒精啤酒上市 無壓力享受麥香

石油減產二氧化碳生產減少 汽水啤酒日後恐成囤積品

相關新聞

荷蘭「病毒人傳貂」？兩皮草養殖場確認「水貂感染」遭封鎖

「越來越多種動物，疑『被人類』感染...。」荷蘭農業部26日證實，南部大城恩荷芬（Eindhoven）近郊的兩座皮草養殖場，確認出現新型冠狀病毒的「動物感染」疫情——皮草場裡畜養的「水貂」已檢測出病毒陽性，並出現呼吸困難...等疑似肺炎症狀——當局初步判斷，由於恩荷芬一帶是荷蘭的重症疫區，因此這些出現病毒症狀的水貂，應是遭到已帶原病毒的牧場員工傳染。儘管這批「確診水貂」傳人機率不高，荷蘭的皮草養殖場也已是關閉政策倒數計時的夕陽產業，但從人體擴散到動物的病毒版圖會對「防疫解禁」帶來怎樣影響？疫情之下的農牧業又該怎麼應變？

愛妻手工圍裙繡上數學公式 他親解發現內藏真愛密碼

夫妻之間偶爾為對方製造驚喜，可以增進生活中的小情趣。日本一名網友日前收到妻子製作的「手工刺繡圍裙」，上頭只簡單的刺上一條數學公式，表面上令人摸不著頭緒，但這名網友嘗試解開公式後，竟發現愛妻藏在其中的「浪漫密碼」。

日本跨宗教7人代表合體祝禱抗疫 網直呼：最強僧侶戰隊

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，不少國家都出現群聚感染的狀況，這使得醫療人員和衛生官員疲憊不堪，大眾也對疫情感到相當恐懼。對此，日本7個不同宗教和宗派的代表近期齊聚在奈良市東大寺前一同祈禱，祈求這次疫情能早日結束，而消息一出後，許多網友也紛紛留言，直呼這是最強的僧侶戰隊，展開結界抵抗病毒。

韓帥氣YouTuber約會粉絲 沒戴套播毒慘害女方染性病

明知自己有性病，還不戴套和別人發生性行為，實在是非常無恥。韓國網上論壇近日流傳文章，揭露一名藥劑師YouTuber YKRT（약쿠르트）的渣男行徑，包括明知有性病卻繼續和別人發生沒有保護措施的性行為，和異性保持親密關係4個月後卻說不想交女友。事件曝光後，涉事藥劑師的YouTube訂閱人數由25萬下降至21萬，其後影片被全部隱藏。

外國網友在家抗疫 挑戰自己剪髮結果超後悔

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國亦呼籲民眾減少外出避免感染，有外國網民就發起「抗疫剪髮」挑戰，在家中自行剪頭髮，不少男士亦加入熱潮，但結果髮形太「潮」，引來一眾網民笑爆。

13歲少女曬孕肚…胎兒爸竟是10歲男童 癌母支持「生下來」

俄羅斯一名13歲少女戴莉雅（Darya Sudnishnikova）懷有身孕，經過DNA親子鑑定後，確定胎兒爸爸竟是10歲的男童捷哥夫（Vanya Chekhov）。戴莉雅的媽媽表示，贊成女兒生下小孩。戴莉雅與捷哥夫近日舉辦「Baby Shower」活動，公布胎兒性別為「女兒」，名字則已取好為卡洛琳娜（Каролина）。

狗狗出任務 化身最萌啤酒外送員暴紅

新冠病毒疫情爆發至今，紐約州亨廷頓鎮的兩隻狗成為全鎮的明星，狗的主人是鎮上一家小型啤酒釀酒廠的業主，居民在居家避疫期間不能出門

日本學生停課也有得玩 懷舊遊戲協會捐100部超級任天堂助解悶

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐，日本疫情未止之際，當地的懷舊遊戲協會（レトロゲーム協会）在非常時期慷慨捐贈100部超級任天堂，讓停課的16歲以下學生即使在家也可打機解悶。大批網友也大讚協會的善舉，更高呼想要一部，「不是學生可以送嗎」、「太棒了」。

網友「幻想旅行」跑步機扮行李輸送帶 洗衣機扮飛機窗最瘋狂

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，多地進行鎖國政策，不少人的旅行計劃被迫暫停，對於不少人來說不能去旅行猶如世界末日。不過最近有外國網友示範如何在家亦能「幻想出國」，爆笑片段獲大批網友大讚創意十足好治癒。

英單親爸居家避疫太無聊 上網買彩券竟中21億頭獎

英國BBC報導，住在英國曼徹斯特羅奇代爾的38歲單親爸爸霍伊爾因為居家避疫期間太無聊，便在17日上網買彩券，結果獨得58...

日網友怨台式料理「菜單騙客」 台人見照笑翻：今天阿嬤值班？

不知道大家平常外出覓食的時候，有沒有遇過圖文不符的情況？比如說菜單圖片上面明明看起來超好吃的飯，端到你面前時卻像是「ㄆㄨㄣ」一樣；又或者是照片看起來俗擱大碗，結果來的卻兩三口就吃完了。遇到這種黑心店家，往往只能氣在心裡，卻沒辦法反制，頂多發負評文或是上網給一顆星評價吧。

南非總統上電視示範戴口罩鬧笑話 網瘋傳模仿：變成戴眼罩

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，許多國家紛紛勸導民眾減少外出，並宣導配戴口罩的觀念。近期，南非總統西里爾（Cyril Ramaphosa）在電視演講中倡導民眾戴口罩的觀念，並示範配戴，未料過程中口罩頻頻滑落，甚至還戴到眼上，而該影片在網上瘋傳，許多網友發起模仿活動，紛紛將口罩戴成眼罩。

熱門新聞

CNN解析金正恩專列停靠元山：金正日遺體就用火車運送

南韓總統顧問稱金正恩好端端活著 平壤卻現恐慌搶購

前北韓高官：金正恩恐是參觀飛彈發射出事故！

美韓擬定軍事計畫 金正恩若病故「兩韓統一可期待」

5年暴肥40公斤 曾一餐配10瓶紅酒 金正恩奢華菜單曝光

花了近400萬元學開飛機 疫情讓她當機師的夢想碎一地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。