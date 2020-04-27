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13歲少女曬孕肚…胎兒爸竟是10歲男童 癌母支持「生下來」
俄羅斯一名13歲少女戴莉雅（Darya Sudnishnikova）懷有身孕，經過DNA親子鑑定後，確定胎兒爸爸竟是10歲的男童捷哥夫（Vanya Chekhov）。戴莉雅的媽媽表示，贊成女兒生下小孩。戴莉雅與捷哥夫近日舉辦「Baby Shower」活動，公布胎兒性別為「女兒」，名字則已取好為卡洛琳娜（Каролина）。
根據《每日星報》報導，戴莉雅自小與母親相依為命，懷孕初期出現嘔吐、腹部鼓脹，家人原以為是食物中毒，至醫院檢查後發現竟是懷孕了，她向家人坦承，自己曾與男友捷哥夫發生親密行為，想不到一次就懷孕。
報導指出，醫學專家對此覺得十分不可思議，一般而言，男性10歲時精子尚未成熟發展，還未具有讓卵子受孕的功能，不過經過DNA親子鑑定後，確定胎兒的爸爸就是捷哥夫。
戴莉雅在網上大方分享日常生活，並表示在家人支持下，會採用剖腹產方式生產，也分享自己懷孕半年的孕照。小情侶還拍攝影片，透過戳破氣球的瞬間，公布腹中胎兒的性別為女生，也已將女兒名字取好為卡洛琳娜（Каролина）。
戴莉雅的媽媽表示，贊成女兒生下小孩，雖然自己患有癌症，但仍有能力照顧孫兒。許多網友雖然感到震驚，仍對兩人表示祝福，留言「很期待看到小女孩出生」、「好好照顧身體」、「恭喜你們」、「祝福你們」、「還是對這對感到很驚訝」。
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