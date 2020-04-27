愛妻手工圍裙繡上數學公式 他親解發現內藏真愛密碼

夫妻之間偶爾為對方製造驚喜，可以增進生活中的小情趣。日本一名網友日前收到妻子製作的「手工刺繡圍裙」，上頭只簡單的刺上一條數學公式，表面上令人摸不著頭緒，但這名網友嘗試解開公式後，竟發現愛妻藏在其中的「浪漫密碼」。

這名日本的網友25日在推特上po出妻子送給自己的禮物，是一條廚房圍裙，上頭由妻子親自繡上一條數學公式，外人看來可能無法理解其中含意，但對數學相當有興趣的原po一看就認為內藏玄機，便試圖解開公式。

他也在推特上公布自己的解題過程，只見四頁份的數學計算，到最後竟可以繪出「一顆愛心」，原po在文中甜蜜表示，自己在解題及畫圖時感受到妻子的愛。事後還po出了妻子的圍裙，上頭就繡著老公圍裙上數學公式的答案，兩人甜蜜的互動羨煞網友。

網友們在底下留言：「這是真正的愛情方程式！」、「當我看完文章再看看公式，感覺會是一個愛心，結果真的是」、「如果高中數學是這樣，會學得很開心」。另外也有人問原po日後會怎麼用圍裙，原po表示，以前平日都是妻子一個人做飯，但現在開始他想和老婆一起。