外國網友在家抗疫 挑戰自己剪髮結果超後悔
新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，各國亦呼籲民眾減少外出避免感染，有外國網民就發起「抗疫剪髮」挑戰，在家中自行剪頭髮，不少男士亦加入熱潮，但結果髮形太「潮」，引來一眾網民笑爆。
最近「抗疫剪髮」挑戰（Quarantine HairCut）一詞於外國Twitter登上熱門排行榜，此活動由一眾網民發起，接受挑戰的人要在家中靠自己或家人幫忙剪髮。不少男士自信十足，打算變身成髮型師，實行「自己頭髮自己搞」，拿着理髮器便開始剷頭，結果卻惹人發笑。
相中可見，參與挑選的男士們不是剪得過短，就是像「鬼剃頭」一樣，部份頭髮被剷光，或是參差不齊。有男士更怨聲載度，稱千萬不要讓妻子幫忙剪髮，形容「絕對會後悔一輩子」。
網民紛紛笑言自行剪髮前要慎思，「還是不剪好了」、「非常特別的髮型，文字難以形容」、「笑死了，為何會變成這樣」。
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文章授權轉載自《香港01》
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