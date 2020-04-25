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日網友怨台式料理「菜單騙客」 台人見照笑翻：今天阿嬤值班？
不知道大家平常外出覓食的時候，有沒有遇過圖文不符的情況？比如說菜單圖片上面明明看起來超好吃的飯，端到你面前時卻像是「ㄆㄨㄣ」一樣；又或者是照片看起來俗擱大碗，結果來的卻兩三口就吃完了。遇到這種黑心店家，往往只能氣在心裡，卻沒辦法反制，頂多發負評文或是上網給一顆星評價吧。
那如果是遇到以下這種詐欺，大家又怎麼想哩？有日本網友在推特上發了一則抱怨文，認為自己被店家的菜單照片欺騙了！因為菜單上看起來精緻美味份量適中的餐點，最後卻端出「超．重量級套餐」，不止白飯裝到尖起，主菜跟湯麵份量也爆增兩倍，簡直試圖「撐死」顧客。而據其他日本網友通報，這還不是個案，受害者其實不少，甚至有人表示這是台灣料理餐廳的日常。
消息傳到台灣，有網友也以自身經驗現身說法，他表示與家人去日本旅遊時，到一間全日文且使用點餐機的烏龍麵店，由於大家都想吃飯，又看到旁邊寫了「今日特價豬排飯」，便都點了一樣的餐，結果收到三份「烏龍麵＋豬排飯」套餐，由於不想浪費，最後撐到快吐出來。
其他網友則紛紛表示羨慕，「台灣變右邊是封面，左邊是實物」、「只有日本會這樣騙你台灣會薛死你」、「本來想大聲斥責，但實在是太大了」、「今天阿嬤值班啊，有什麼辦法」、「我也想碰到這種逆封面詐欺啊…每次都遇到照片看起來不多，送來的餐點還能比照片更少的」。
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