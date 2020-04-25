南非總統上電視示範戴口罩鬧笑話 網瘋傳模仿：變成戴眼罩

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，許多國家紛紛勸導民眾減少外出，並宣導配戴口罩的觀念。近期，南非總統西里爾（Cyril Ramaphosa）在電視演講中倡導民眾戴口罩的觀念，並示範配戴，未料過程中口罩頻頻滑落，甚至還戴到眼上，而該影片在網上瘋傳，許多網友發起模仿活動，故意將口罩戴成眼罩。

根據英國「太陽報」報導，西里爾在一場電視演講中發表完重要演說後，開始向國民提倡戴口罩的觀念，他說「我們呼籲所有南非人在離開家後都戴上口罩，我們的服裝、紡織工業，包括小型企業，正在加緊準備大規模生產這些口罩，讓我們繼續保持安全」，而事後西里爾也親自示範如何戴口罩，他拿起一個布口罩戴上，但過程中口罩頻頻滑落，甚至一度戴到眼睛上，而該段影片也被瘋傳在網路上。

許多外國網友在推特上發起「MaskOnChallenge」和「CyrilMaskChallenge」的活動，紛紛模仿西里爾戴口罩的動作，而西里爾事後得知此事，幽默回應「對於那些昨天嘲笑我的人，我會為他們開一個電視節目，我會在那裡教人戴口罩，這樣你就可以報名得知戴口罩的方法。」