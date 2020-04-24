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到速食店等餐等太久 大媽怒咒女經理還脫口罩吐口水

聯合新聞網 / 綜合報導
新加坡一名黃衣大媽疑似因為等餐太久，在肯德基發飆，還拉下口罩對店員吐口水。 圖／翻攝自「8視界新聞」推特
新加坡一名黃衣大媽疑似因為等餐太久，在肯德基發飆，還拉下口罩對店員吐口水。 圖／翻攝自「8視界新聞」推特

現在正值新冠肺炎大流行時期，疫情蔓延全球讓許多人紛紛戴起口罩自保，但偏偏就是有少數人會故意拉下口罩，讓人擔心形成防疫破口。新加坡日前有一名大媽在速食店點餐時疑似等太久，竟然拉下口罩對店員吐口水，誇張行徑曝光後也引起社會輿論撻伐。

這名黃衣大媽和友人22日在新加坡實龍崗Nex購物中心內的肯德基點餐，疑似因為等餐的時間太久，竟氣得飆罵女經理，並且還詛咒對方「沒有人會怕你的，不要讓人等這麼久，等著你去死，等你全家去死」，更誇張的是大媽還拉下口罩對著女經理吐了2次口水，脫序行徑全被一旁的民眾錄了下來，並且上傳網路，引起網友們的撻伐。

新加坡《聯合早報》報導，女經理被罵時默不吭聲，只是靜靜的找錢給這名大媽，但被對方吐口水的舉動給嚇了一跳，連忙後退一步，並甩掉噴在手上的口水。新加坡肯德基對於這起紛爭也表示已經報警處理，交由警方進一步調查，他們也向客戶保證這家分店事後有經過清理和消毒，這名遭吐口水的女經理目前在家休息，沒有上班。

防疫期間，不戴好口罩還朝人吐口水的脫序行徑屢見不鮮，大陸之前有居家隔離的民眾違規外出，還拉下口罩對人哈氣的說「我有，你也有」，香港也有一名女子在商店內對店員吐口水；比利時一架飛機上還發生男乘客與服務人員起爭執，竟朝空姐臉上吐口水。在台灣，4月初時有一名中年男子在火車上隨地亂吐痰，還作勢要對其他乘客吐口水，嚇壞車上的人。

肯德基 口罩 新加坡 新冠肺炎

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