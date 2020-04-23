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車失控嬰兒從孕婦產道噴出 警查看見臍帶：她還活著
近期美國喬治亞州發生一起車禍意外，一位婦人載著自己懷孕的女兒開車前往醫院，沒想到因路面溼滑導致汽車打滑失控，撞到一間寺廟大門，而後座的孕婦在打滑過程中意外生產，不過事發後孕婦和母親都找不到嬰兒的蹤跡，警方趕到現場一度認為嬰兒已飛出車外，沒想到最後卻在車內座位下看見臍帶，意外尋獲嬰兒，而奇蹟地女嬰仍然有呼吸心跳。
根據英國「每日郵報」報導，這位孕婦名叫格雷厄姆（Crystan Graham），她的母親瓊斯（Krystal Jones）13日開車載她前往醫院，途中因為地面溼滑導致汽車失控打滑，撞上一間印度教寺廟的大門，格雷厄姆情急之下意外產下小孩，不過案發後由於天色昏暗、現場狀況凌亂，格雷厄姆和瓊斯一直找不到嬰兒，不久有3名員警趕到現場，他們用手電筒照地面試圖找尋嬰兒，但只看到滿地的玻璃碎片，直到其中一位員警看到車座底下的一條臍帶，他們才發現存活的女嬰。
發現臍帶的員警布萊德（Danny Bride）表示「我們原本認為嬰兒可能已經飛出窗外了，因為車子後面有很多雜物」，而格雷厄姆看見女嬰後相當開心，她說「看起來很好，她的呼吸和動作都很好」，而瓊斯則是表示「謝謝耶穌，她還活著」，事後該名女嬰被送往格溫奈特醫學中心（Gwinnett Medical Center）治療，目前也已逐漸康復。
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