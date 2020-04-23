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向醫護人員致敬！機長用航路畫愛心 萬人讚超暖

聯合新聞網 / 綜合報導
冰島航空機長用飛機航路畫出一顆愛心，向醫護人員致敬。圖擷自Twitter@flightradar24
冰島航空機長用飛機航路畫出一顆愛心，向醫護人員致敬。圖擷自Twitter@flightradar24

新冠肺炎疫情依然持續在全球延燒，而首當其衝的莫過於身處第一線的醫護人員，不但要面臨感染風險，還要承受精神壓力。於是冰島就有一位載著醫療用品的機長利用飛機航線畫了一顆愛心，以獨特的方式向醫護人員致敬。

根據外媒報導，20日有一架冰島航空的班機，載滿冰島所需的醫療用品，從上海飛往冰島。到了冰島首都雷克雅維克時，這位不願具名的機長決定「微調」自己的飛行任務，在兩家醫院上空用飛航路線畫了一顆愛心，最後才回到總部凱夫拉維克國際機場（ Keflavík International Airport ）。

專門追蹤即時航班資訊的網站 Flightradar24 將這航班的行經路線圖上傳到推特，吸引超過 1.7 萬名網友感動按讚。

這樣的航程改變，使飛行時間增加9分鐘，有不少網友質疑是否會浪費寶貴的醫療時間。但也有許多網友認為「推特上需要更多這種溫暖的消息」。

冰島 醫護人員 新冠肺炎 機場

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