兒不幫泡咖啡 媽媽扮恐怖電影《牠》小丑躲垃圾桶嚇他

母子間的激烈惡作劇！有媽媽知道自己的兒子有小丑恐懼症，為了細故意圖惡整他，就打扮成恐怖片的小丑躲在垃圾桶裡，也成功嚇的兒子驚聲尖叫。

南非一名41歲的母親葛麗芙（Hester Greeff）因為20歲兒子貝克（Ruan Becker)早上不幫她泡咖啡，異想天開扮成恐怖電影《牠》（IT）裡的小丑潘尼懷斯（Pennywise），躲在公用垃圾桶裡，等兒子倒垃圾時嚇他，並夥同男友用攝影機偷拍這一幕。

貝克從小就非常討厭和害怕小丑，他9歲時在電視上第一次看到這個角色時就相當懼怕，當天晚上還做惡夢。葛麗芙自行化妝和穿上戲服，躲到垃圾桶裡等待男友要兒子去外面倒垃圾。

貝克一掀開垃圾桶蓋，看到躲在裡面的媽媽小丑，嚇得尖叫並往後倒彈，手上垃圾也掉到地上，隨後他馬上跑回家中。他事後表示完全不知媽媽會計畫這一切，而且媽媽平常也不像是會做這種事的人，他說會考慮想辦法報復回去。

「牠 第二章」打造極為恐怖的特效幻覺。圖／華納兄弟提供

潘尼懷斯出自史蒂芬金1986年的恐怖小說《它》的主角。這個角色是一種古老的宇宙惡魔，大約每27年就會捕食緬因州德里的孩子們，他們使用各種能力，包括變形，操縱和不被成年人注意的能力。